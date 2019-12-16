На этой неделе Рада рассмотрит законопроекты по преодолению вето, Избирательный кодекс и вопрос неприкосновенности, - Корниенко

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно, много важных законопроектов и по преодолению вето, и Избирательный кодекс, к которому мы возвращаемся в очередной раз и уже рабочая группа пришла к соглашению между всеми участниками процесса. Это и №2237 - о неприкосновенности, потому что 1 января правовая коллизия, будто неприкосновенность снята, а реализовать это невозможно ... Также важен тот пакет, который с прошлой недели остался - №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в высшем образовании, я надеюсь, что он дойдет до зала, и мы это решение примем", - рассказал Корниенко.

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Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".