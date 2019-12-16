Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия, - Hubs

Об этом сообщает Hubs.

Согласно проекту правки, предлагается временно, в 2020-2025 гг., наделить торговцев правом "…превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%". Размер наценки предложено рассчитывать без учета акцизного налога. То есть, с учетом налога превышение конечной цены сигарет от "максимальной розничной" может быть еще выше, пишет Апостроф.

Правку депутат решил провести через проект №1209-1 об изменениях в некоторые законы о совершенствования администрирования налогов, устранения несогласованностей в налоговом законодательстве. Проект проходит второе чтение. Новую норму предложено внести в статью 18 Закона Украины "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива".

Если правка Холодова будет одобрена профильным Комитетом ВРУ, и принята парламентом, с 2020 сигареты могут подорожать более чем на 15%.

Ранее "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что нардеп "Слуги народа" Холодов может иметь отношение к торговле сигаретами и лоббировал правки о правилах их продажи. Сам нардеп эту причастность отрицал. Тем не менее, на основании расследования и факта законодательных инициатив об увеличении прибыльности табачного бизнеса, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью.

Hubs обратился к членам Комитета с вопросом, какие мотивы у инициативы Холодова, и будет ли она поддержана парламентариями. Член финкомитета Алексей Устенко из "Слуги народа" рассказал, что текст правок обсуждался, но он вряд ли будет зарегистрирован к законопроекту.

"Андрей Холодов предложил эту правку производителям табачных изделий, и они должны дать фидбэк и сказать, устраивает она их или нет. Насколько я понимаю, был подписан Меморандум с четырьмя компаниями (между производителями табачных изделий и Кабмином), и, насколько мне известно, эта правка не будет зарегистрирована", – отметил Устенко.

Он пояснил, что проект поправки Холодов должен был подать в Минфин, в Госналоговую службу и к производителям "чтобы получить комментарий, нормальная это модель, или ненормальная".

"Я так понимаю, она немного не подходит производителям, думаю, что вряд ли будет зарегистрирована. Я буду голосовать за нее только если Минфин, производители и налоговая скажут, что это нормальная история", – сказал нардеп, добавив, что инициатива появилась только на заседании рабочей группы, "и четкой позиции по ней нет".

Помощник председателя Комитета Даниила Гетьманцева (СН), сказал, что комментариев не будет, потому что "правка Холодова - звоните ему". Сам Холодов не отвечал на вопросы журналистов.

Как пояснил мотивы подачи "правки" Алексей Устенко, "Холодов предлагает ввести повышение без штрафа на 15% (от максимальной розничной цены). Розница сама может выбирать, с какой наценкой продавать… плюс 3%, 10% или 15%. Есть магазины в сельской местности, райцентрах, которые торгуют контрафактными сигаретами - им невыгодно продавать легальные сигареты, поскольку там устанавливается мелкая наценка". Устенко добавил, что не считает Холодова лоббистом собственного бизнеса: "вряд ли он лоббировал собственный бизнес, так как сказал, что вышел из него 2 или 3 года назад".

12 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между представителями табачной индустрии (компаниями-членами Европейской Бизнес Ассоциации) и Кабинетом Министров Украины. В документе предусмотрен ряд мер по созданию прозрачной конкуренции в индустрии, усилению борьбы с незаконной торговлей и уклонением от уплаты налогов, обеспечение прозрачности в работе игроков табачного рынка. В ЕБА позитивно оценивают договоренности между табачниками и КМУ.

Ранее крупнейшие производители сигарет в Украине (Филипп Моррис, BAT, JTI и ImperialTobacco) призывали власть отменить увеличение торговых наценок на их продукцию в Украине из-за принятия ВРУ проекта №1049, которым устанавливается торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.