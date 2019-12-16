Аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли, завтра придут под Раду, - Тимошенко

Об этом она сказала на брифинге после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Аграрии а также профсоюзы Украины, понимая, что сейчас уже очень трудно в парламенте остановить процесс распродажи земли, они вышли и объявили о начале всеукраинского протеста против продажи сельскохозяйственной земли. Строго в соответствии с 39 статьей Конституции Украины, сегодня утром аграрии заблокировали почти 14 общенациональных дорог, они сегодня закрыли их сельскохозяйственной техникой и завтра утром в Киеве начинается акция протеста, которая будет требовать от президента и Верховной Рады определенных шагов", - рассказала Тимошенко.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.