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16.12.19 13:20

Арахамия о деле Шеремета: Не все доказательства были представлены во время брифинга. Жду, когда будет суд

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока обнародованы не все доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Арахамия о деле Шеремета: Не все доказательства были представлены во время брифинга. Жду, когда будет суд

Об этом Арахамия рассказал журналистам после согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я жду, когда будет суд и в рамках судебного процесса будет должным образом представлены все доказательства. Мне известно, что во время брифинга далеко не все доказательства были представлены. Поэтому, не имея полной картины, трудно просто сделать какие-то выводы", - сказал Арахамия.

Он также считает, что этот судебный процесс должен быть открытым из-за резонансности.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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