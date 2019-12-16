Турчинов призвал ВР не поддерживать законопроект, ограничивающий конституционные права граждан

Турчинов призвал парламентариев не поддерживать законопроект №0931



Об этом говорится в письме Александра Турчинова к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.



По словам координатора "Всеукраинского Собора", проект Закона №0931, который, согласно календарному плану, должна рассмотреть Верховная Рада Украины во вторник, 17 декабря, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины.



"Борьба с" дискриминацией "в данном законопроекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания", - говорится в письме.



Кроме того, Александр Турчинов отметил, что профильный комитет при подготовке этого законопроекта полностью пренебрег предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, объединяющего 95% религиозной общины нашего государства.



"Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, противоречащий общим моральным и церковным канонам. В случае отказа церкви ждут серьезные штрафы и наказания", - подчеркнул координатор "Всеукраинского Собора".



Также он отметил, что за публичную позицию верующих граждан и родителей, заботящихся о воспитании своих детей, в этом законопроекте предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. "То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения будет приравниваться к преступлению", - пояснил Александр Турчинов, призвав Председателя ВРУ способствовать неуклонному соблюдению Конституции Украины и снять с рассмотрения указанный законопроект.