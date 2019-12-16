Строительство Шулявского моста продолжается в темпе, который возможен на сегодняшний день, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор ООО "Укрбуда Девелопмент" Олег Майборода.

"Насколько я знаю, деньги выделяются на казначейские счета, и строительство идёт в тех темпах, которые возможны на сегодняшний день".

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Как сообщалось, недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" достроит компания "Киевгорстрой".

Киевгорстрой фактически берет строительные активы Укрбуда. Речь идёт об объектах, в которые уже вложены деньги около 13 тысяч инвесторов.

По поводу сроков сдачи домов глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир точно не сказал, так как проблема только начала решаться. По его словам, в ближайшее время будут сданы первые 5 объектов (Харьковский, Пектораль, Солнечная Ривьера, Гармония, Новомостицкий), которые уже практически готовы.

При этом речь идёт только о 25 жилых комплексах. Промышленные объекты Укрбуда Киевгорстрой достраивать не будет.

Ранее, 5 декабря, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

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