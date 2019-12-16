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16.12.19 13:57

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от пользователей.

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием "Не светить", позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Изобретательность коррупционеров  не ограничена. Их бы смекалку да на пользу граждан. В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновников. Только за выходные начаты 19 строек и 6 объектов введены в эксплуатацию онлайн. Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили странный факт - документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, впрочем, они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно. Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "Не світить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе "привет-закладка" от предшественников. И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Скрипт удален!" - заявил министр.

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"На этой неделе мы обнародуем реестр строительства в форме открытых данных, чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытия данных. Это позволит СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом.

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили скрипт под названием Не светить, позволяющий временно скрывать документы от пользователей, - Федоров 01

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