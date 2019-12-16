Правоохранители нас предупредили о возможных нападениях на нардепов в течение этой недели, - Арахамия

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в течение всего времени, пока рассматривается вопрос о продаже земли, в Украине происходят различные митинги, которые имеют немного "активированную фазу, немного деактивированную фазу".

"У нас есть информация, что на этой неделе будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", - сказал Арахамия.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа"

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что вблизи его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах.

Как позже сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.