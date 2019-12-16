"Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота": нардеп от "СН" Поляков подал заявление о выходе из партии. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Я шёл в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода и настроение сегодня солнечное. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - говорится в сообщении.

К сообщению Поляков прикрпеил фото заявления на имя главы партии Александр Корниенко. Оно датировано 16 декабря.

Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.

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