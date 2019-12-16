Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В собственности его семьи недвижимость находится уже почти год, хотя, судя по всему, пользовался он домом и раньше.

Вовк работает в Печерском суде с 2006 года. В 2011 году он был избран на должность судьи райсуда бессрочно.

Если посмотреть декларации судьи за последние 6 лет, можно узнать, что в 2014 году судья не декларировал никакого имущества, которое бы находилось в его собственности. Однако он упомянул в декларации жилую недвижимость площадью 9,5 кв.м., которая находилась "в собственности, в аренде или на ином праве пользования членов семьи декларанта". Члены семьи судьи, указанные в его декларации на тот момент - это его жена Ксения Михайловна Вовк и сын Иван Вовк. Также Вовк упоминал в документе автомобиль Ssang Yong Rexton 2011 выпуска.







Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК выявило в октябре более 100 нарушений законодательства

Согласно декларации за следующий, 2015 год, в семье родился еще один ребенок и немного улучшились жилищные условия: судья задекларировал квартиру в Киеве площадью 67,5 кв.м., которой он пользовался для "проживания по месту регистрации". Как непосредственный владелец этого жилья в декларации Вовка указан Михаил Иванович Татарчук - скорее всего, отец жены судьи, ведь Татарчук - девичья фамилия Ксении Михайловны Вовк. Также в 2015 году Вовк задекларировал $26 тыс. наличных средств.

В 2016 году ничего не изменилось: в декларации фигурировала та же квартира отца жены, тот же автомобиль и $26 тыс. наличными. Такой же, если не учитывать рождения у супругов еще одного сына, ситуация осталась и в 2017 году. В декларации за 2018, которую Вовк подавал 14 февраля 2019, только уменьшились сбережения семьи - с $26 тыс. до $ 24 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак

Кроме того, 30 сентября 2019 года Сергей Вовк подал форму изменений в декларации, в которой упомянул о получении заработной платы. В то же время, как можно узнать из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, 7 февраля 2019 года - его жена, Ксения Михайловна Вовк, по договору дарения приобрела права на земельный участок площадью 0,0648 га в Киеве.









На участке, расположенном на улице 22-й Садовой в Святошинском районе столицы, также размещен дом площадью 277 кв.м - им теперь также владеет жена судьи, Ксения Вовк, которая раньше работала в аппарате Верховного Суда, а затем - помощником частного нотариуса.







Чтобы убедиться в том, что владелица незадекларированной недвижимости - жена Сергея Вовка, а не ее полная тезка, достаточно взглянуть на панораму в Google Maps. По совпадению, на съемке еще от мая 2015 возле дома, которым теперь владеет Ксения Вовк, как раз припаркован неизменный автомобиль судьи - Ssang Yong Rexton 2011 выпуска (позже эта модель стала выглядеть несколько иначе).









Отметим, что согласно антикоррупционному законодательству, пока судья Вовк закон еще не нарушает - дом должен появиться уже в следующей его декларации. В случае существенного изменения в имущественном состоянии форму изменений в декларации необходимо подавать в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества, в случае, если сумма или стоимость имущества превышает 50 прожиточных минимумов. Однако в случае получения дохода или приобретения имущества членом семьи информация о получении дохода или приобретении имущества членом семьи субъекта декларирования в срочном порядке не сообщается.