Пьяный дебошир на Троещине напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В Деснянское управления полиции поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, который пытался остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудный камеру, размещенную на форменной одежде полицейской, в результате чего камера сломалась и упала на землю.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.

Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о объявлении фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

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