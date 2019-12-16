Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, информирует Цензор.НЕТ.

"Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, ибо, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал Мушак.

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Также планируется уменьшить концентрацию земли в "одних руках" с 200 тысяч гектаров до 5-50 тысяч гектаров. Последняя цифра, отметил советник премьера, пока имеет больше шансов на поддержку.

Кроме того, в первые годы после открытия рынка земли хотят ввести дополнительные налоги за ее перепродажу.

По словам Мушака, депутаты должны проголосовать за законопроект во втором чтении уже на этой неделе.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне этого президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.