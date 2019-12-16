Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, информирует Цензор.НЕТ.
"Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, ибо, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал Мушак.
Также планируется уменьшить концентрацию земли в "одних руках" с 200 тысяч гектаров до 5-50 тысяч гектаров. Последняя цифра, отметил советник премьера, пока имеет больше шансов на поддержку.
Кроме того, в первые годы после открытия рынка земли хотят ввести дополнительные налоги за ее перепродажу.
По словам Мушака, депутаты должны проголосовать за законопроект во втором чтении уже на этой неделе.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне этого президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.