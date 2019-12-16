Суд не удовлетворил апелляцию защиты Сытника по делу о его отдыхе за чужой счет. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Ривненского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение суд вынес 13 декабря.

"Постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года в отношении Сытника Артема Сергеевича о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.172-5 КоАП - оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника А.С. и его защитника Кичи В.В. - без удовлетворения", - говорится в тексте постановления.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

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