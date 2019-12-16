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16.12.19 16:11

Программой возмещения стоимости "Доступные лекарства" воспользовалось более 1,7 млн украинцев, - НСЗУ

Программой возмещения стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства" по состоянию на 16 декабря воспользовалось более 1,7 млн пациентов.

лекарства

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в среднем ежедневно врачи первички выписывают пациентам более 50 тыс. е-рецептов по программе "Доступные лекарства". В целом уже выписано более 10 млн е-рецептов, из которых погашено 8,7 млн.

Более 1 млн пациентов воспользовались программой трижды и более раз, почти 250 тыс. пациентов - 10 и более раз. По данным НСЗУ, за последний месяц к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов.

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Напоминаем, с 1 апреля 2019 года рецепт на "Доступные лекарства" стал исключительно электронным. Выписать его может только врач первичной помощи, с которым пациент подписал декларацию.

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