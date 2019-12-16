Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - добавила Зеленко.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага Ульрих Оэмэ высказал мнение, что в переговорах "нормандской четверки" должны принимать участие террористы "ЛДНР".

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