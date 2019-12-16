Путин и Меркель по телефону обсудили транзит газа через Украину и итоги нормандского саммита

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2", - говорится в сообщении.

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В ходе разговора дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, отметили в Кремле.