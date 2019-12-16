После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко

Об этом он сообщил в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

В частности, глава МИД ответил, что ведутся переговоры относительно того, чтобы на должность спецпредставителя США в делах Украины был назначен новый человек после отставки Курта Волкера.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, который имел бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион (при администрации Барака Обамы. - Ред.)", - сказал Пристайко.

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Он отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые работают профессионально, то есть дипломаты, которые работают на этих направлениях. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей на всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", - добавил глава МИД.

Он отметил, что украинская сторона "оставляет выбор за нашими американскими партнерами, каким именно образом может быть реализован этот важный для нас канал связи".

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"Непосредственный канал связи был на уровне помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.