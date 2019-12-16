Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, это вопрос гуманизма, - Дробович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

При этом глава Украинского института национальной памяти подчеркнул, что вандализм с любой стороны недопустим.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил он.

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Также директор УИНП заявил о готовности Киева "пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него", - добавил он.

Напоминаем, в конце 2017 года Украинский институт нацпамяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи (Польша).

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