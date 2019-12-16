Некоторых свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугарь Коломиец

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По Яне Дугарь, друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вред делу", - написал Коломиец.

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Он добавил, что защита собрала достаточно доказательств непричастности Дугарь к преступлению, которые осталось лишь задокументировать.

Адвокат уверен, что ни одного из троих подозреваемых не освободят из-под стражи или домашнего ареста быстро, ведь прокуроры якобы не намерены подавать ходатайство об изменении меры пресечения ранее необходимого срока.

"Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления, предусмотренного ч.2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы как защита должны делать и делаем", - добавил Коломиец.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".