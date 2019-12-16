Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле, которого в Испании оскорбили фанаты команды-соперника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. ВИДЕО

Напоминаем, матч второго дивизиона Испании между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули. Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист). Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД