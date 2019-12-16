Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

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В тексте на facebook-странице редакции отмечается: "Обоснованные сомнения. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Основной довод правоохранителей - экспертиза. Она якобы доказывает, что подозреваемые и лица, зафиксированные на камерах наблюдения, - одни и те же люди.

Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции.

Как думаете, можно, опираясь на такие неоднозначные выводы, объявлять подозрение в убийстве?"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".