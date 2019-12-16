Пропагандиста российского НТВ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Речь идет о Алексее Чеботареве, который прибыл в Киев рейсом из Минска сегодня после обеда.
"Во время паспортного контроля он указал, что является представителем телеканала НТВ. В то же время он не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, данный телеканал есть в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны. С учетом всех этих обстоятельств, данному лицу было отказано во въезде в Украину", - рассказал Демченко.
Он также напомнил, что ранее во въезде в страну было отказано двум сотрудникам НТВ, в частности, в связи с тем, что они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.