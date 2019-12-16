Украинского воина Сергея Михальчука, погибшего на Донбассе, похоронят в Харькове 18 декабря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Сергей Михальчук, 1998 года рождения, уроженца села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младший сержант, военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.

Завтра, 17 декабря, Сергея Михальчука привезут в родное село, где с ним попрощаются в местной церкви родственники и знакомые.

У него остались родители и брат.

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