Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В рамках визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.
Зеленский вместе с супругой Еленой планирует посетить Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретиться с представителями украинской общины в Азербайджане.