Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В рамках визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

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Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.

Зеленский вместе с супругой Еленой планирует посетить Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретиться с представителями украинской общины в Азербайджане.

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