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16.12.19 20:42

В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева

Государственная миграционная служба, ссылаясь на закон о защите персональных данных, отказывается сообщить, депортировала ли Украина в Азербайджан Эльвина Исаева.

В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева

Позицию ведомства Громадському радіо озвучила заместитель начальника отдела Управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Инна Ганенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом о защите персональных данных, мы не вправе комментировать информацию о лицах, обращавшихся в миграционную службу. Поэтому подтвердить или опровергнуть факт, который вас интересует, в частности, принудительного выдворения этого лица, не могу", - сказала Инна Ганенко.

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Напомним, накануне о выдаче Украине Эльвина Исаева заявила Государственная миграционная служба Азербайджана. Согласно этим данным, 12 декабря Украина депортировала Исаева.

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