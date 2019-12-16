Глава Минветеранов Коляда озвучила в ООН шаги Украины для решения гуманитарных проблем Донбасса

Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на пленарном заседании 74-й Генассамблеи ООН, где рассматривался вопрос координации в сфере гуманитарной помощи со стороны ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

Она привела примеры, в каких условиях вынуждены жить украинцы, которые не смогли уехать из оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 16 декабря обстрелял наши позиции 2 раза, потерь нет, - штаб ООС

"Ежедневно 10 детей из оккупированного села Старомарьевка добираются до школы в контролируемом украинской властью селе Гранитном. 4 километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке. Это происходит настолько регулярно, что Гугл-карты проложили соответствующий маршрут", – сказала Оксана Коляда во время выступления.

Сейчас в поселке Пески вблизи Донецка живут всего шесть семей, которые не смогли выехать из-под ежедневного огня.

Также Коляда напомнила, что среди погибших на Донбассе - 298 иностранных граждан, пассажиров самолета рейса МН-17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит ракетой российской ПЗРК "Бук".

"В результате оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Украина потеряла более 7% территории. Это больше, чем территория таких стран как Швейцария, Нидерланды, Эстония", - отметила она.

Также читайте: Привлечение "ЛДНР" к переговорам в "нормандском формате" недопустимо, - МИД

На территории оккупированного Крыма постоянно происходят аресты мирного населения, преследования по политическим, этническим и религиозным признакам. Также закрываются украинские школы и уничтожается культурное наследие Украины, напомнила министр.

По ее словам, сейчас перед украинским государством стоит ряд задач для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Во-первых, страна ставит своей целью максимально упростить доступ граждан ВОТ к основным государственным услугам - административным, образовательным, медицинским.

"За последнее время мы существенно упростили процедуру пересечения линии разграничения, решив целый ряд актуальных жизненных потребностей наших граждан, которые вынуждены жить на оккупированных территориях", - сказала Оксана Коляда.

Второй шаг заключается в том, что государство формирует новую эффективную программу инвестиционного развития региона, и делает ставку в этом на инфраструктурные проекты.

Читайте также: Не исключаю восстановления железнодорожного сообщения с ОРДЛО, - Пристайко

"Третье, мы активизируем работу в направлении формирования эффективной информационной политики. Поскольку именно в информационной среде началась агрессия. Гибридная война - реалии сегодняшнего дня. Я бы советовала этот украинский урок вынести всем нашим иностранным партнерам", - подчеркнула министр.

Следующие шаги - это мониторинг ситуации на временно оккупированных территориях, во время которого будут зафиксированы все случаи нарушений прав человека и интересов государства, а также реализация комплексных программ компенсации за разрушенное жилье и ряда жилищных программ для переселенцев.