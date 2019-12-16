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16.12.19 21:39

Автомобиль соратника Труханова Ахмерова сожгли в Одессе. ВИДЕО

В понедельник около 16 часов 30 минут загорелся внедорожник, припаркованный на улице Артиллерийской в ​​Одессе, где расположен департамент коммунальной собственности Одесского горсовета. По словам очевидцев, злоумышленник бросил на автомобиль бутылку с зажигательной смесью.

Об этом  Цензор.НЕТ,  сообщили источники в правоохранительных органах.

Загорелся автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова.

Ахмеров является депутатом от партии "Доверяй делам", и.о. первого заместителя директора департамента коммунальной собственности горсовета и членом горисполкома. Ранее Ахмеров возглавлял Одесский горизбирком.

Также, по информации источника, у Ахмерова был конфликт с директором департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексеем Спектором. 

По информации источника причина конфликта лежит в плоскости между мэром Одессы Геннадием Трухановым и бизнесменом, которого называют "теневым директором Одессы" Владимиром Галантерником. 

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании легкового автомобиля на ул. Артиллерийская поступило в 16:24. Спасатели пожар локализовали в 16:39 и в 16:44 его ликвидировали.

"В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Видео - Думская 

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