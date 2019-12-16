ГСЧС передадут 31 аварийно-спасательный автомобиль для работы на месте ДТП, - Криклий. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Автомобили предназначены для обеспечения действий спасателей при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Противошоковые мероприятия, проводимые в первые часы после травмы, обеспечивают снижение смертности на 25-30%. По данным ВОЗ, из числа тех, кто погиб, 20% могли быть спасены, если бы медицинская помощь им была оказана сразу же на месте происшествия. Смертность среди тех, кто получил травму, повышается на 0,5% за каждый час отсрочки хирургического вмешательства. Поэтому для спасателей , которые работают на месте ДТП, важно вовремя обеспечить поиск пострадавших и оказание им домедицинской помощи", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий

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Базовое шасси автомобилей - Ford Ranger. Комплектация: гидравлическое аварийно-спасательное оборудование (резак, разжимы, домкрат), пневматическое аварийно-спасательное оборудование (пневматические подушки), первичные средства пожаротушения, системы стабилизации поврежденных транспортных средств, аварийно-спасательные средства малой механизации, шанцевый инструмент, средства связи, навигации и оповещения, осветительная установка, аварийно-сигнальные фонари, спасательная платформа, вспомогательное оборудование.