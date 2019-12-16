Украинского капитана Viking Sigyn, обвиняемого в аварии с жертвами на Дунае, снова арестовали в Венгрии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, решение об аресте 16 декабря принял Центральный районный суд Пешта. Данное решение может быть обжаловано. Арест был применен из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но был обязан носить электронное устройство слежения.

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Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

В конце ноября прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение.