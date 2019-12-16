Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, - Лерос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом. Просто слово "националист" начали со временем ассоциировать, это еще со времен Януковича началось, с лысыми скинхедами в бомбере со свастикой на лбу и на шее. Нет!

Национализм - это патриотизм. 95% французов - националисты, если не все 100%. Но при этом там живут люди из совершенно разных стран. Я считаю, что каждый патриот своей страны должен быть националистом. Это здравый национализм, ты - патриот свей страны".

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