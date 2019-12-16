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16.12.19 23:30

Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Снижение уровня инфляции позволяет говорить о существенном снижении кредитных ставок уже в следующем году.

Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года.

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"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил премьер-министр.

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