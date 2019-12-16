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16.12.19 23:56

В киевском метро был сбой электронной системы пропуска - метрополитен извинился за "неудобства"

Вечером 16 декабря в работе электронной системы прохода в метро произошел масштабный сбой.

В киевском метро был сбой электронной системы пропуска - метрополитен извинился за "неудобства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении киевского метрополитена в Фейсбуке. 

В тексте отмечается: "Друзья!  Мы искренне просим прощения за неудобства. Работа е-билета (и Карточки киевлянина) почти восстановлена.

Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора электронного билета) на месте и перезапускают систему.

Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин.

Еще раз извините за ваше испорченное настроение".

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