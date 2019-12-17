Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук

Об этом премьер сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть большая государственная компании "Укргаздобыча". Если мы посмотрим на ее работу за последние годы, то увидим, что туда было потрачено очень много средств, чтобы добывать больше, а этого не произошло. Ожидания были значительно больше, но они не оправдались.

Почему так произошло, мы сейчас разбираемся и пытаемся получить ответ, или это просто ошибка чья-то, или просто менеджмент, руководство этой компании вело себя неправильно, или там был какой-то умысел и мы придем к выводу о том, что это следствие некого умышленного негативного воздействия", - сказал Гончарук.

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По его словам, Украина должна была добывать значительно больше за эти годы, чем это удается сейчас. Добывается примерно две трети из того объема, который потребляется.

В то же время, комментируя объемы добычи государственной компанией, Гончарук обратил внимание на то, что у частных компаний добыча постоянно растет. "А это означает что нужно создавать рынок", - убежден он.

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