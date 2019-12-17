Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "На мой сугубо личный взгляд история Крыма и восточной части Украины, почему война там началась, простите за выражение, но это про#банная культурная дипломатия. Это то, что в 90-х годах провтыкали. Про культуру я имею в виду не так, как многим кажется, картинную галерею. Это язык и менталитет.

Мы провтыкали в 90-х и 2000-х возможность объединения страны в одно целое. Когда начали разделять на украиноговорящих, русскоговорящих… Да на каком языке хотите, на таком говорите, хоть молчите. Если ты - украинец, то не имеет значения, на каком языке ты разговариваешь".

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