Один украинский воин получил ранения на Донбассе, за сутки - пять вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял подразделения ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, один обстрел позиций украинских защитников из минометов калибра 82 мм был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского. Было выпущено 20 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:
- вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- возле Шахты Бутовка - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Широкино - из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.
"Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.
Неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет.