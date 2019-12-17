Требовали $860 тысяч: киевские правоохранители разоблачили банду вымогателей, в которую входил депутат облсовета

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работниками следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачена группа лиц, требовавших деньги от двух представителей субъектов хозяйствования.

Как отметили в полиции, злоумышленники пытались завладеть 860 тыс. долл. США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы.

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Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. Проводятся мероприятия с целью привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другого государства, которые являются заказчиками совершения указанных преступлений.