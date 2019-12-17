Системного рейдерства в Украине уже нет, - Малюська

Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкойна УНН.

"У нас есть огромный план, который уже по-большей части реализован, как побороть рейдерство в стране. На системном уровне, когда целые бизнесы занимались рейдерством, его уже нет. Это сейчас единичные случаи. И, кроме того, рейдерство крупных предприятий уже остановлено, потому что это крайне дорого и мы это сразу останавливаем", - сказал Малюська.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству.