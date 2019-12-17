Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська, комментируя слухи о его возможной отставке.

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Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как распространили в медиа".

"Этот вопрос не настолько критичен, как его раскрутили в медиа. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", простите за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

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Министр также рассказал, что недавно получил свою пенсию в Соединенных Штатах Америки.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше – не знаю, посмотрим", - сказал министр.