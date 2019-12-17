Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

Также будут подписаны двусторонние документы.

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Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.











Фото: ОП/Facebook