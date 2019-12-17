Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.12.19 08:59

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 01

Также будут подписаны двусторонние документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 02
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 03
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 04

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 05
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 06
Фото: ОП/Facebook

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100