Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на "Энергостали", а после моего визита странным образом "прозрело", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Скандал на "Энергостали". Харьков. Продолжение. Роль Гоструда. 5 декабря 2019 г. я посетил Энергосталь и ужаснулся от уровня цинизма руководителя предприятия Сталинского, которого мы уволили с должности директора. Он быстро "восстановился" через заочное решение суда и без приказа министерства незаконно вернулся на предприятие. Ситуация не то что странная, а далеко за рамками разумного - два руководителя одновременно", - рассказал министр.
"И это еще не все. От министерства длительное время скрывали огромную задолженность по выплате заработных плат работникам. Говорят, это делается для искусственного банкротства предприятия. Чтобы отжать недвижимость в центре города. Сталинский провернул такую схему - укрытие от министерства настоящего финансового состояния - путем подделки документов. Скрыть такую информацию НЕВОЗМОЖНО без содействия Государственной службы труда. Потому что Гоструда должна была найти при проверках задолженность по зарплате. Это легко. Потому что новый директор это увидел сразу. И здесь, странным образом, Главное управление Госслужбы труда в Харьковской области "прозрело" и увидело часть задолженности с 2018 года по заработной плате.11 декабря, уже после моего визита на Энергосталь, в министерство поступает письмо от 12 ноября 2019 года. То есть на месяц позже. Четко после моего визита. От Гоструда. О задолженности. Совпадение? Ну, что ж - будем дальше побуждать государственные органы "не забывать" своевременно выполнять свои прямые обязанности", - резюмировал Милованов.