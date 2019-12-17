Рада сегодня рассмотрит законопроекты о ВСК, Пласте и реализации отмены неприкосновенности нардепов

Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности: проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики" (№2419); проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" (№2284, 2284-1); проект Закона "О внутреннем водном транспорте" (№1182, 1182-1, 1182-2), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть законы Украины: "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" (№0979) и "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины" (№0976).

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Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых: проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" (№2237); проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" (№2299); проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)" (№2317); проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" (№0898).

В этот день Верховная Рада также планирует рассмотреть ряд проектов постановлений, среди которых о ратификации международных соглашений.

Сегодня должен быть рассмотрен законопроект о временных следственных и специальных комиссий Рады, который ранее был принят предыдущим созывом Рады и возвращен в парламент с вето президента.

Еще один законопроект, на который наложил вето Зеленский - о господдержке скаутской организации Пласт, - также может быть рассмотрен сегодня.