Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

На одном из полигонов боевой подготовки Приазовья подразделения артиллерии поддержки оперативно-тактической группировки "Восток" выполняют огневые задачи и совершенствуют свое мастерство во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

По словам офицера группы боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток", армейцы отрабатывают ведение огня с закрытых позиций, учитывая изменение оперативной обстановки.

"Во время учений основное внимание уделяется вопросам выполнения, как нормативов по боевой работе расчетов, так и подразделения в целом. В частности, оцениваются учебные вопросы по определению ориентиров, занятия позиции и ее инженерному оборудованию, ведение огня по поддержке действий своих подразделений, а также быстрому реагированию на перемещение объектов поражения во время боя. Корректировка действий расчетов происходит с помощью радиолокационных станций", - отметил офицер командования.

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Как сообщил заместитель командира минометного взвода, при ведении боевых действий, особенно в условиях плохой видимости эти станции могут корректировать как попадание и разрывы своих минометов, так и отслеживать артиллерийский огонь противника.

Стоит отметить, что тренировки военных происходят, как днем, так и ночью с воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.









Фото: пресс-центр ОС/Facebook