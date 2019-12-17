Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко

Об этом она рассказала в программе "Рандеву" на "5 канале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - сказала дипломат.

В свою очередь, Зеркаль призвала всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.

"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этом так называемом "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", - заявила она.

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10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.