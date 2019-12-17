Инициативная группа инвесторов "Укрбуда" хочет встретиться с представителями "Киевгорстроя", который будет достраивать их дома

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ инвестор ЖК "Академ парк" и представитель общей инициативной группы всех ЖК "Укрбуда" Владимир Ковальчук.

"С "Киевгорстроем" договорились очень быстро, поэтому много вопросов нам неизвестно. Поэтому мы как инициативная группа инвесторов пытаемся организовать встречу с представителями "Киевгорстроя", чтобы узнать больше деталей. Пока подтверждения встречи нет, хотя нет и опровержения.

Нам кажется, что решение было принято быстро, при этом не было юридически и технически проработано. Отличаются схемы работы застройщиков, в том числе, сроки и технологии строительства. Мы так понимаем, что у "Киевгорстроя" также всей информации нет. Есть определенные предостережения по этому поводу. Есть мнение, что определенные процессы могут затянуться, строительство не всех ЖК может быть восстановлено одновременно. Мы хотели бы быть вовлечены в процесс - не с точки зрения влияния на застройщика, а с точки зрения понимания и донесения информации до всех инвесторов", - сказал он.

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Напомним, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Позже стало извсетно, что недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой".