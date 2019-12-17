Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.

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Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.





Фото - Нацполиция





Фото - ЛБ

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ