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17.12.19 11:45

Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.

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Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.

Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 01
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 02

Фото - Нацполиция
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 03
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 04

Фото - ЛБ

Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 05
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 06
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 07
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 08
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 09
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 10
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 11
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 12
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 13
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 14
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 15
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 16
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 17
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 18
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 19
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 20
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 21
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 22
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 23
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 24
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 25
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 26
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 27
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 28
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 29
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 30
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 31
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 32
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 33
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 34
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 35
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 36
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 37
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 38
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 39
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 40
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 41
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 42
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 43
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 44
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 45
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 46
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 47
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 48

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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