Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство" в Украине. Работа началась по инициативе Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ", - отметил Дубилет.

Он добавил, что сейчас в Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги.

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Описывая концепцию будущей реформы, министр отметил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

"Идея очень простая - сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо", - отметил он.

По мнению Дубилета, проект важен, поскольку украинцы получат больше свободы и лучший сервис, а банковская индустрия лучше будет развиваться за счет повышения конкуренции.

Министр выразил убеждение, что проект будет запущен уже в следующем году.