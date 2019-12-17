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17.12.19 11:59

Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

В Баку в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось подписание украинско-азербайджанских двусторонних документов.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Протокол о намерениях между городом Одесса (Украина) и городом Гяднжа (Азербайджанская Республика) подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Также Владислав Каневский и Азер Худиев подписали Договор между городом Трускавец (Украина) и городом Губа (Азербайджанская Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

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Также Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров подписали Соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.

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