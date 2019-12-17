Верим в невиновность Антоненко - командование Сил специальных операций выступило в защиту задержанного военнослужащего

Об этом заявил начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно сержанта ССО Андрея Антоненко (Riffmaster), который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, Командование Сил специальных операций ВС Украины должно официально сообщить:

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• В штате ССО сержант Андрей Антоненко находится с 2017 года и до сих пор.

• На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу.

• Суду предоставлена служебная характеристика сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу.

• За дни, прошедшие с момента взятия Антоненко под стражу, ни одного запроса от органов следствия к Командованию не поступало.

• В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное.

• В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд", - говорится в обнародованном заявлении Командования Сил специальных операций ВСУ.

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""Нас не видно, но мы есть. Нас не слышно, но мы здесь". Этими словами песни Риффмастера я отвечу всем, кто разгоняет сплетни, что Силы спецопераций отказались от своего сержанта Андрея Антоненко, который находится под стражей. Наши офицеры, вместе со мной, присутствовали на судебном заседании, которое продолжалось ночью 13-14 декабря. И будем при необходимости приходить на все остальные заседания по этому делу. Рассчитываем на беспристрастность следствия, выражаем готовность сотрудничать. И напоминаем всем, кто распространяет сплетни: ССО своих не бросает", - добавил в комметарии Никифоров.





Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".