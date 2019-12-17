Украина и Азербайджан демонстрируют близкие позиции по многим вопросам на региональном и глобальном уровнях, - Зеленский

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", - заявил Зеленский по результатам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимного искренности и доверия.

Зеленский также выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.

"Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году", - сказал он.

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Со своей стороны Алиев отметил, что визит Владимира Зеленского является подтверждением высокого уровня политических отношений двух государств.

"Я оцениваю визит как успешный. Убежден, что этот визит будет новым толчком и новой страницей в украинской-азербайджанских отношениях. Обсуждая конкретные вопросы, мы дали четкие инструкции и указания соответствующим министерствам и ведомствам ", - заявил он.

Среди прочего президент Азербайджана отметил, что государства имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туризме.

"Обмен опытом в этой сфере, реализация совместных проектов также имели место на переговорах", - сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.