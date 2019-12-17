Украина и Азербайджан демонстрируют близкие позиции по многим вопросам на региональном и глобальном уровнях, - Зеленский

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", - заявил Зеленский по результатам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимного искренности и доверия.
Зеленский также выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.
"Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году", - сказал он.
Со своей стороны Алиев отметил, что визит Владимира Зеленского является подтверждением высокого уровня политических отношений двух государств.
"Я оцениваю визит как успешный. Убежден, что этот визит будет новым толчком и новой страницей в украинской-азербайджанских отношениях. Обсуждая конкретные вопросы, мы дали четкие инструкции и указания соответствующим министерствам и ведомствам ", - заявил он.
Среди прочего президент Азербайджана отметил, что государства имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туризме.
"Обмен опытом в этой сфере, реализация совместных проектов также имели место на переговорах", - сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.