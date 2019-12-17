Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-нардепа Анну Гопко, об этом говорится в заявлении о недопустимости новых правовых рисков в деле деоккупации Крымского полуострова.

Подписанты заявления отмечают, что такое изъятие ни самим проектом, ни пояснительной запиской к нему никак не аргументировано.

"Дальнейший правовой статус города Севастополь, временно оккупированного РФ, его последующее возможное включение в Автономную Республику Крым или существование в форме отдельной общины (округа, области) проектом никак не определено. Вообще специфика внедрения нового административно-территориального деления на временно оккупированных территориях Украины проектом закона №2598, в частности его переходными положениями, не определена. Такая юридическая неопределенность оставляет огромное поле для враждебных спекуляций", - говорится в заявлении.

В частности, исключение упоминания о Севастополе из Конституции Украины будет безусловно использовано государством-агрессором не только в пропаганде, но и для усиления собственных переговорных, политических и юридических позиций в рамках неустанных попыток РФ добиться признания мировым сообществом оккупации Крыма, включая Севастополь.

"Никаких практических результатов исключение упоминания о Севастополе из текста Конституции Украины до деоккупации Крыма не дает. Сейчас Севастополь является отдельным регионом Украины, не входит в состав Автономной Республики Крым. Специальный статус Севастополя не предусматривает особых прав города, а только устанавливает специальные дополнительные меры государственного контроля за ним, которые, к сожалению, не были использованы в 2014 году - чисто по субъективным причинам", - говорится в заявлении.

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Подписанты требуют от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить безотлагательную доработку законопроекта №2598 с тем, чтобы четко определить статус Севастополя как неотъемлемой составляющей Украины после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.

"Требуем от Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова воздержаться от поддержки законопроекта №2598 в его нынешней редакции, как составляющего существенную политическую и правовую угрозу делу деоккупации Крыма.

Требуем от Конституционного Суда Украины исследовать содержание законопроекта №2598 в нынешней редакции на соответствие нормам Конституции, гарантирующих территориальную целостность Украины и права граждан Украины - жителей города Севастополя на эффективную реализацию местного самоуправления после его деоккупации", - резюмируется в заявлении.

Среди подписантов:

Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (Севастополь-Киев)

Анна Гопко, Сеть защиты интересов "АНТС", Председатель комитета ВР по иностранным делам 8 созыва

Сергей Квит, профессор Киево-Могилянской академии

Остап Крывдык, политолог, активист

Даниил Лубкивский, зам министра иностранных дел (2014)

Елена Снигирь, кандидат политических наук

Оксана Юринец, руководитель делегации ВР в ПА НАТО (8 созыва)

Сергей Высоцкий, журналист, депутат 8 созыва

Андрей Левус, сокоординатор Движения Сопротивления капитуляции

Борис Бабин, профессор, кандидат юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АРК

Наталья Веселова, народный депутат 8 созыва

Людмила Долгоновская, Сеть защиты национальных интересов "АНТС", кандидат философских наук

Заявление открыто для подписания.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект №2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.



